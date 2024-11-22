Смородская: «Мало верю, что Миранчуки еще сыграют вместе»

Ольга Смородская, экс-президент московского «Локомотива», высказалась о потенциальном воссоединении братьев Миранчуков в одной команде. Ранее они вместе выступали за московский «Локомотив».
«Я мало в это верю. У них совершенно разные футбольные судьбы. Если они хотят еще сыграть вместе, пожелаю им удачи. Но думаю, это не главная цель в их жизни», - передает слова Смородской «Спорт-Экспресс».
Напомним, что сейчас Алексей выступает в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Антон, в свою очередь, защищает цвета швейцарского «Сьона». Оба игрока являются воспитанниками академии «Локомотива».
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