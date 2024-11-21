В последнее время в прессе появлялась информация о том, что главным тренером «Интер Майами» может стать Хави. Испанский специалист находится без работы после ухода из «Барселоны» по завершению сезона 2023/2024.

Впрочем, как сообщает испанский Sport, «Интер Майами» назначение Хави даже не рассматривал всерьёз. В клубе знают, что отношения экс-игрока «Барселоны» с некоторыми бывшими партнёрами являются не лучшими.

Так, в последнее время охладились отношения между Хави и Лионелем Месси. Что касается Жорди Альбы, то его личные и профессиональные связи с Хави разрушены.

В «Интер Майами» понимают, что при назначении Хави в раздевалке была бы не очень благоприятная атмосфера.