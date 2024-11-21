Кузьмичёв рассказал, как Миранчук чувствует себя в «Атланта Юнайтед»

Известный агент Владимир Кузьмичёв высказался об адаптации российского хавбека Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед».

Напомним, минувшим летом 29-летний полузащитник перебрался в американский клуб из итальянской «Аталанты».

— Лёша всем доволен в «Атланте», его все устраивает. Команда его здорово встретила, все очень добры к нему. По разговору с ним каких‑то негативных моментов я не заметил, — приводит слова Кузьмичёва портал «РБ Спорт».

В составе «Атланта Юнайтед» Миранчук принял участие в 13 играх с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми голами и стал автором четырех голевых передач.

Трудовой договор Миранчука с клубом МЛС рассчитан до конца 2027 года.