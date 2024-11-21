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США. МЛС

Кузьмичёв рассказал, как Миранчук чувствует себя в «Атланта Юнайтед»

21 Ноября 2024 • 16:48 Комментировать
Орландо Сити
...
Атланта Юнайтед
24.11 23:30

Известный агент Владимир Кузьмичёв высказался об адаптации российского хавбека Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед».

Напомним, минувшим летом 29-летний полузащитник перебрался в американский клуб из итальянской «Аталанты».

— Лёша всем доволен в «Атланте», его все устраивает. Команда его здорово встретила, все очень добры к нему. По разговору с ним каких‑то негативных моментов я не заметил, — приводит слова Кузьмичёва портал «РБ Спорт».

В составе «Атланта Юнайтед» Миранчук принял участие в 13 играх с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми голами и стал автором четырех голевых передач.

Трудовой договор Миранчука с клубом МЛС рассчитан до конца 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Кузьмичёв Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги

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