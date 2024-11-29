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США. МЛС

Маршрутка для Месси: как Россия удивляла великого аргентинца

29 Ноября 2024 • 09:15 Комментировать

«За проезд передаём!» – эта фраза могла бы стать самой сюрреалистичной в карьере Лионеля Месси, если бы кто-то из пассажиров московской маршрутки осмелился её произнести. Но в ноябре 2017 года столичный транспорт молчаливо принял своих звёздных пассажиров, создав один из самых удивительных контрастов в истории мирового футбола: величайший игрок современности и его партнёры по сборной – среди типичных атрибутов российской повседневности.

Три визита, три истории

Российская футбольная биография Месси складывается из трёх ярких глав. Первая была написана в 2012 году, когда «Барселона» прилетела в Москву на матч Лиги чемпионов против «Спартака». Лео тогда устроил настоящий мастер-класс в «Лужниках», оформив дубль в ворота Андрея Диканя. Каталонцы победили 3:0, а московские болельщики впервые увидели магию Месси вживую.

Второй визит случился в том самом ноябре 2017-го, когда аргентинская сборная приехала на товарищеский матч с Россией. Именно тогда случилась знаменитая история с маршруткой. Команда «экономила» на всём: экипировку везли на обычной «газели», а от аэропорта до отеля добирались на обычной маршрутке. 40 минут тряски по московским дорогам – и даже великие футболисты познали все прелести жизни обычного москвича. Впрочем, это не помешало аргентинцам победить в матче с Россией на обновлённой арене «Лужников» – 1:0, правда, гол забил не Месси, а его друг Агуэро. Потом Лео ещё и похвалил газон «Лужников» – комплимент, дорогого стоящий от футболиста, привыкшего к идеальным полям «Камп Ноу».

Третья глава – самая длинная – была написана во время чемпионата мира 2018 года. И это уже совсем другая история...

Бронницкий именинник

Подмосковные Бронницы стали временным домом для Месси и его команды во время мундиаля. Именно здесь аргентинец встретил свой 31-й день рождения, который местные жители отметили с истинно русским размахом. Торт весом 150 килограммов, украшенный шоколадной фигурой именинника в полный рост, кубок мира из гжели – такие подарки точно не найдёшь в коллекции ни у одного другого футболиста планеты.

Правда, сам виновник торжества угощение так и не попробовал – в это время он готовился к решающему матчу против Нигерии. Но местные жители не остались в обиде: торт разделили между всеми пришедшими на праздник, а на одном из домов появилось гигантское граффити с изображением Лео – своеобразный «домовой знак» для звёздного соседа.

От несостоявшегося трансфера до рекламных съемок

А помните безумный заголовок «"Зенит" меняет Аршавина на Месси»? В 2008-м это звучало как анекдот, но питерский клуб действительно пытался провернуть самую дерзкую сделку в истории футбола. Представьте только: Лео в Российской премьер-лиге! Месси, бегущий по заснеженному полю где-нибудь в Хабаровске... Увы, «Барселона» оказалась не готова к такому повороту.

Единственная рекламная кампания с российским брендом тоже получилась особенной. В 2018-м Месси снялся в рекламе «Альфа-Банка» – где ещё вы увидите величайшего футболиста, рекламирующего финансовые услуги? Только в России!

Возможно, когда-нибудь Лео напишет автобиографию, и в ней будет глава о России. О стране, где его встречали 150-килограммовыми тортами, возили в маршрутках и пытались обменять на Аршавина. И это будет одна из самых необычных глав в истории одного из лучших футболистов современности.

Арташес ВАГАНЯНЦ

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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