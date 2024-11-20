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США. МЛС

Хави не будет тренировать Месси

20 Ноября 2024 • 17:44 Комментировать

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат МЛС, но вылетел в первом же раунде плей-офф. Лео Месси и другие звёзды уступили «Атланта Юнайтед», где играет россиянин Алексей Миранчук (1:2 в серии до двух побед).

В прессе появлялась информация о возможной отставке Херардо Мартино с поста главного тренера «Интер Майами» и назначении Хави. Как сообщает на своих страницах издание Marca, такой сценарий исключён. Хави даже не контактировал с представителями клуба МЛС.

Напомним, что Хави находится без тренерской работы после ухода из «Барселоны» по завершению сезона 2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хави Эрнандес Интер Майами ещё теги
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