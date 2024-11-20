Ещё один экс-игрок «Барселоны» стал кандидатом на пост тренера «Интер Майами»

Хавьер Маскерано может заменить Херардо Мартино в должности главного тренера «Интер Майами».

Нынешний рулевой команды, по имеющимся данным, решил уйти в отставку. Согласно сведениям Miami Herald, в числе кандидатов на замену Мартино рассматривается другой аргентинец – Хавьер Маскерано. 40-летний специалист в настоящий момент возглавляет молодёжную сборную Аргентины, его действующий контракт истекает в конце декабря.

В бытность игроком Маскерано выступал вместе с Лионелем Месси – нынешним лидером атаки «Интер Майами» – за «Барселону» и в аргентинской сборной. Также в составе «сине-гранатовых» Хавьер пересёкся с Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на должность тренера «Интер Майами» считается другой экс-«барселонец» – Хави Эрнандес.