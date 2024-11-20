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США. МЛС

Хави может воссоединиться с Месси в «Интер Майами» слухи

20 Ноября 2024 • 00:01 Комментировать
Интер Майами
2:3
Атланта Юнайтед

Бывший рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес – главный кандидат на должность в «Интер Майами».

Как недавно стало известно, пост наставника команды покинет Херардо Мартино. По сообщениям Inter Miami News Hub, основным кандидатом на замену аргентинцу сейчас считается Хави. Если назначение состоится, испанский специалист сможет поработать с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, с которыми знаком со времён совместного выступления за «Барселону».

Хави Эрнандес был уволен из каталонского суперклуба после завершения прошлого сезона. Легендарный экс-полузащитник возглавлял «сине-гранатовых» с ноября 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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