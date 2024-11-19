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США. МЛС

В «Интер Майами» сменится тренер

19 Ноября 2024 • 23:15 Комментировать
Интер Майами
2:3
Атланта Юнайтед

Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино решил покинуть свой пост.

Аргентинский специалист принял решение уйти в отставку по личным причинам, докладывает журналист Том Богер. Отмечается, что в клубе не ожидали такого развития событий. На пятницу запланирована пресс-конференция, посвящённая уходу тренера.

Херардо Мартино занимает должность в «Интер Майами» с лета 2023 года. В сезоне-2024 команда под руководством 61-летнего наставника установила рекорд регулярного чемпионата МЛС, набрав рекордные для лиги 74 очка, а затем вылетела в первом раунде плей-офф, уступив «Атланте Юнайтед».

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