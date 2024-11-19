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США. МЛС

Миранчук: «МЛС развивается»

19 Ноября 2024 • 17:38 Комментировать

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о развитии МЛС.

«Скоро в США пройдет чемпионат мира, все будет развиваться, будут новые футболисты приезжать. Лига развивается, и с каждым годом будет все интереснее», - цитирует Миранчука Sport24.

29-летний россиянин перешёл в «Атланту» в июле из «Аталанты» за 12 миллионов евро, за это время Миранчук успел сыграть 13 матчей за клуб из США, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Алексея с «Атлантой» рассчитан до 31 декабря 2027 года с возможностью продления ещё на год. В МЛС в самом разгаре плей-офф, клуб Миранчука в полуфинале конференции сыграет с «Орландо Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук Атланта Юнайтед
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