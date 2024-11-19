Алексей Миранчук: «Нашёл себе в США магазин с русской едой»

Полузащитник сборной России и «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался по поводу еды в США.

«Нашел в США один магазин, большой, где все есть, вся наша еда. Частенько стали закупаться там, дома готовим русскую еду. В целом обустроился, мне и семье комфортно, у нас есть все условия», - рассказывает Миранчук для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в МЛС Миранчук выступает с лета 2024 года. Перебрался за океан он из Бергамо, где четыре года принадлежал местной «Аталанте». В прошлом сезоне его клуб стал обладателем Кубка Лиги Европы УЕФА.

Ранее Миранчук рассказал о выходе на поле против команды Лионеля Месси.