Алексей Миранчук раскрыл своё желание Деду Морозу

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о желании, которое он загадает на Новый год. Футболист отвечал на вопрос о том, хочет ли он снова играть в одной команде со своим братом-близнецом Антоном.

«Близится Новый год. И это будет одно из желаний, которые я буду загадывать», - цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».

В своё время Алексей Миранчук и Антон Миранчук вместе выступали за «Локомотив». В начале осени 2020 года Алексей покинул московский клуб и перебрался в «Аталанту». Сейчас он выступает в МЛС за «Атланта Юнайтед». Антон, в свою очередь, летом 2024 года ушёл из «Локомотива» и вскоре подписал контракт со «Сьрном»,