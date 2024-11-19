Ди Мария рассказал, чем Роналду отличается от Месси

Известный аргентинский футболист Анхель ди Мария рассказал о том, чем Криштиану Роналду отличается от Лионеля Месси.

«Криштиану олицетворяет работу, работу и ещё раз работу. Месси – чистый талант, дар божий. Ему не нужно прилагать никаких усилий, он просто лучший в этом деле. Вот почему разница между ними так велика. Лео нельзя сравнивать ни с кем», - слова ди Марии приводит BarcaUniversal.

Как известно, Роналду и Месси уже не выступают в Европе. Португалец сейчас играет за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии, а аргентинец – за «Интер Майами» в МЛС.

Отметим, что Анхель ди Мария в своей карьере поиграл и вместе с Роналду, и вместе с Месси.