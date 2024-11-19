Алексей Миранчук: «Играть против Месси – одно удовольствие»

Игрок сборной России и «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался об игре против звезды мирового футбола – Лионеля Месси. Их команды за последние несколько месяцев встретились в МЛС несколько раз.

«Играть против Месси и в целом против такой команды было одно удовольствие. Сразу виден уровень их игроков. Понимаешь, что это где‑то там, наверху, и можно по пальцам пересчитать, сколько таких игроков в мире. Я получил наслаждение», - делится Миранчук с телеканалом «Матч ТВ», добавив, что рад победе.

Напомним, что в первой стадии плей-офф «Атланта Юнайтед» выбил «Интер Майами» с общим счётом по победам 2:1. Теперь далее клуб из Атланты встретится с «Орландо Сити».