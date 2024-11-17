Глушаков оценил карьеру Миранчука, играющего в США

Известный российский полузащитник Денис Глушаков поделился мнением об игре соотечественника Алексея Миранчука в МЛС.

«Он выбрал себе такую карьеру - молодец. Играет на хорошем уровне сейчас. Можно только порадоваться, что он всего этого добился», - цитируют Глушакова «Известия».

Напомним, что Миранчук перешел в американскую «Атланту Юнайтед» из «Аталанты» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне российский хавбек поучаствовал в 13 поединках во всех турнирах, записав на свой счет три гола и четыре результативные передачи. В первом раунде плей-офф команда Алексея выбила «Интера Майами», за который играет Лионель Месси.