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США. МЛС

Глушаков оценил карьеру Миранчука, играющего в США

17 Ноября 2024 • 09:32 Комментировать

Известный российский полузащитник Денис Глушаков поделился мнением об игре соотечественника Алексея Миранчука в МЛС.

«Он выбрал себе такую карьеру - молодец. Играет на хорошем уровне сейчас. Можно только порадоваться, что он всего этого добился», - цитируют Глушакова «Известия».

Напомним, что Миранчук перешел в американскую «Атланту Юнайтед» из «Аталанты» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне российский хавбек поучаствовал в 13 поединках во всех турнирах, записав на свой счет три гола и четыре результативные передачи. В первом раунде плей-офф команда Алексея выбила «Интера Майами», за который играет Лионель Месси.

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Денис Глушаков Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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