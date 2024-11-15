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США. МЛС

Месси в третий раз в карьере проиграл три матча подряд

15 Ноября 2024 • 05:27 Комментировать
Парагвай
2:1
Аргентина

Лионель Месси потерпел третье поражение кряду в составе своих команд.

Сегодня 37-летний нападающий не смог помочь сборной Аргентины избежать проигрыша в матче с соперниками из Парагвая (1:2) в рамках отбора на ЧМ-2026. Чуть раньше восьмикратный обладатель «Золотого мяча» потерпел неудачу в двух встречах плей-офф МЛС за «Интер Майами» против «Атланты» (1:2 и 2:3).

Это лишь третий случай, когда команды Месси уступили в трёх поединках подряд. Прежде такое происходило в 2014 и 2016 годах, когда звёздный футболист выступал за «Барселону».

20 ноября сборная Аргентины примет на своём поле оппонентов из Перу.

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Евро-Футбол.Ру,
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