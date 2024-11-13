Алексей Миранчук: «Поддержку из России чувствую безоговорочно»

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук признался, что ощущает за океаном, как его поддерживают из России.

«Безоговорочно, без каких‑либо сомнений. И когда играл в Италии, всегда ощущал её. И сейчас, когда переехал, эти люди всегда со мной. И я искренне благодарен им, от души, всем, кто переживает, кто болеет, кто пишет что‑то», - приводит слова Миранчука официальный интернет-портал МЛС.

Напомним, что Миранчук выступает за «Атланта Юнайтед» с лета 2024 года. Недавно его клуб смог выбить из плей-офф МЛС «Интер Майами» с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Ранее Миранчук рассказал о своём длинном пути в сборную России через Стамбул.