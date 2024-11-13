Миранчук рассказал, как его приняли американцы

В августе полузащитник Алексей Миранчук сменил клуб, перебравшись из итальянской «Аталанты» в американский «Атланта Юнайтед». Российский футболист рассказал о том, как его приняли одноклубники в США.

«В целом, я понял, что американцы на первый взгляд приветливые, всегда пытаются чем-то помочь, спросить, как дела, что в целом у тебя происходит. Для адаптации это очень сильно помогает. Со всеми уже хорошо подружился, сплотился», - цитирует Миранчука сайт РФС.

За «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук успех провести 13 матчей. В них россиянин записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса на партнёров. Недавно команда выбила из плей-офф МЛС «Интер Майами», где выступают звёзды, в частности Лионель Месси.

Сборная России в ноябре сыграет против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).