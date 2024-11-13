Алексей Миранчук рассказал, как добирался в сборную России

Полузащитник Алексей Миранчук летом перебрался в «Атланта Юнайтед». Теперь футболисту приходится преодолевать большое расстояние по пути в расположение национальной сборной России. Миранчук ответил на вопрос о том, как строился его маршрут.

«Всё просто: Атланта – Стамбул – 10 часов 30 минут, – проспал всё время, потом 2,5 или 3 часа стыковочный рейс, Стамбул – Минводы, и Минводы – Краснодар, 4,5 – 5 часов, я не знаю, сколько там вышло», - слова Миранчука приведены на сайте РФС.

По словам Миранчука, его поездка в сборную России заняла ровно сутки.

Впереди у сборной России два домашних товарищеских матча. 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет против Брунея в Краснодаре, а 19 ноября – против Сирии в Волгограде