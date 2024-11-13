Алексей Миранчук оценил слова Альбы о формате МЛС

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат МЛС, но вылетел по итогам первой же стадии плей-офф, уступив «Атланта Юнайтед» в серии до двух побед (2:1, 1:2, 2:3). После вылета Жорди Альба выразил возмущение форматом МЛС. Оно и понятно – «Интер Майами» долгое время был лучшей командой лиги, а потом вылетел от команды, которая с большим трудом пробилась в плей-офф. Комментарий по поводу претензий Альбы дал россиянин Алексей Миранчук, который представляет «Атланта Юнайтед».

«Жорди Альба задаёт правильный вопрос, потому что вроде бы чемпион известен, но потом дальше играется плей-офф. Такая интересная система, но вот так они играют. Если не ошибаюсь, в НХЛ вроде бы так же играют. Видимо в Америке это такая устоявшаяся система», - цитирует Миранчука пресс-служба РФС.

Отметим, что на следующей стадии плей-офф МЛС соперником «Атланта Юнайтед» будет «Орландо Сити».