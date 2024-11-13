Миранчук высказался после победы над клубом Месси

Хавбек «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук прокомментировал выход в четвертьфинал плей-офф МЛС. В 1/8 финала команда россиянина оказалась сильнее «Интер Майами», за который играет аргентинец Лионель Месси.
«Мы вскочили в последний вагон плей-офф. На самом деле, в нас никто не верил, потому что так, как по сезону складывалось, у всех [было] мнение, что команда не выйдет в плей-офф», - приводит слова полузащитника пресс-служба сборной России.
Напомним, что «Атланта Юнайтед» победила «Интер Майами» в серии со счетом 2-1. В следующем раунде плей-офф команде Миранчука будет противостоять «Орландо».
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