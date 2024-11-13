Месси выбрал команду до 2026 года

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси намерен продолжить выступления за американскую команду. Об этом стало известно журналистам портала Talksport.

По данным источника, аргентинский нападающий собирается выполнить полностью свой контракт с клубом из Флориды. Срок действующего соглашения между сторонами истекает в конце следующего года.

Кроме того, Лионель готов рассмотреть вариант пролонгации сотрудничества до 2026 года, чтобы получить игровую практику в преддверии ЧМ-2026.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» летом прошлого года. В составе команды аргентинец провел 39 поединков, забил 34 гола и сделал 19 ассистов.