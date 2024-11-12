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США. МЛС

Алексей Миранчук прибыл в сборную России после долгой дороги из США

12 Ноября 2024 • 16:47 Комментировать

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук присоединился к сборной России после долгой дороги из США.

По информации телеканала «Матч ТВ», россиянин восстанавливается после длительной дороги. Поэтому сегодняшнюю тренировку полузащитник МЛС пропускает.

Напомним, что за океан Миранчук улетел прошедшим летом. Он сменил «Аталанту» на американский клуб «Атланта Юнайтед» из одноимённого города.

В минувшие выходные «Атланта Юнайтед» не без помощи Миранчука выбил из плей-офф МЛС одного из фаворитов лиги – «Интер Майами» вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. В следующей стадии плей-офф клуб Миранчука сыграет с «Орландо Сити».

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