Месси сделал заявление и раскрыл планы на будущее

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат МЛС, но вылетел в первой же стадии плей-офф. Лионель Месси и компания проиграли «Аталанта Юнайтед» в серии до двух побед (2:1, 1:2, 2:3). В понедельник Месси выступил с заявлением, в котором, в числе прочего, раскрыл планы на будущее. Аргентинец собирается выступить лучше в следующем сезоне МЛС.

«Завершился сезон, в котором мы продолжали расти как клуб. И хотя мы достигли некоторых целей, нам хотелось большего. Спасибо всем людям, которые сопровождали и поддерживали нас. Теперь мы планируем подготовиться к тому, чтобы вернуться сильнее в следующем сезоне», - написал Месси.

Контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.