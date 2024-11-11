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США. МЛС

Алексей Миранчук отправился в сборную России

11 Ноября 2024 • 20:34 Комментировать

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук отправился в сборную России на ноябрьский сбор.

«Алексей Миранчук в настоящий момент уехал в сборную. Мы ждем его обратно в «Атланте» на следующей неделе перед нашим матчем плей‑офф», - передаёт телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник в «Атланта Юнайтед».

Напомним, что российская национальная команда сыграет в грядущем сборе против команд Брунея и Сирии. Игры пройдут 15 и 19 ноября в Краснодаре и Волгограде соответственно.

«Атланта Юнайтед» вместе с Миранчуком пробился в следующую стадию плей-офф МЛС, где сыграет с «Орландо Сити». Ранее в первой стадии плей-офф из турнира был выбит «Интер Майами».

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Сборная России Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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