Смородская не рекомендует Алексею Миранчуку ехать в сборную России

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская за то, чтобы полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук избежал в грядущую международную паузу длительных перелётов и остался в США.

«Не посоветовала бы ему ехать сейчас в сборную России. У него все так здорово там складывается, пусть так и будет дальше. Не надо рисковать и прерывать удачную серию в новой команде», - делится Смородская для портала «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сборная России, игроком которой также является Миранчук, 15 ноября встретится со сборной Брунея, а 19 ноября – со сборной Сирии.

В минувшие выходные «Атланта Юнайтед» выбил из плей-офф МЛС клуб Лионеля Месси и Луиса Суареса – «Интер Майами».