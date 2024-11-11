Альба из вылетевшего «Интер Майами» покритиковал формат МЛС

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба покритиковал текущий формат МЛС.

«Многолетняя традиция, всё понимаю. Но если бы это зависело от меня, я бы сделал так, чтобы чемпион одной конференции играл против чемпиона другой», - приводит слова Жорди ESPN.

Напомним, что в минувшие выходные «Интер Майами» потерпел поражение от «Атланта Юнайтед» (2:3) и сенсационно вылетел из плей-офф. Притом, клуб из Флориды выиграл Восточную конференцию, а «Атланта Юнайтед» буквально чудом пробился в плей-офф МЛС.

В итоге в следующем раунде МЛС «Атланта Юнайтед» будет играть против «Орландо Сити».