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США. МЛС

Сборная России отреагировала на победу «Атланты» Миранчука над командой Месси

11 Ноября 2024 • 09:51 Комментировать

Пресс-служба национальной команды России отреагировала на победу «Атланта Юнайтед» над «Интер Майами» в 1/8 финала плей-офф МЛС.

«Волшебная ночь для Миранчука», - говорится в публикации сборной России.

Напомним, что Алексей Миранчук является игроком «Атланта Юнайтед». Его команда победила «Интер Майами» на выезде со счетом 3:2. Коллектив из Атланты пробился в четвертьфинал, где померяется силами с «Орландо Сити».

Миранчук присоединился к американскому клубу в летнее трансферное окно. Полузащитник принял участие в 13 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Интер Майами ещё теги
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