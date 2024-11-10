Сёмин считает, что Миранчук достойно представляет российский футбол в США

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о проходе «Атланта Юнайтед» в четвертьфинал плей-офф МЛС.

10 ноября команда Антона Миранчука одолела на выезде «Интер Майами» со счетом 3:2. Сам Миранчук оформил один ассист.

— Тут надо поздравить Алексея, это большой успех его и команды. Он хорошо представляет в США наш футбол и лигу, достойно выступает, — заявил Сёмин «ВсеПроСпорт».

29-летний россиянин перебрался в МЛС минувшим летом. В составе «Атланта Юнайтед» он провел 13 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Соперником «Атланты» в следующем раунде плей-офф станет «Орландо Сити».