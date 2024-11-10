Мещеряков: В США никто не верил, что «Атланта Юнайтед» выбьет команду Месси

Футбольный функционер Анатолий Мещеряков, работавший в «Локомотиве», высказался о выходе «Атланта Юнайтед» в четвертьфинал МЛС.
10 ноября «Атланта Юнайтед» вместе с Антоном Миранчуком выбила из плей-офф МЛС «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси.
Встреча завершилась со счетом 3:2. Россиянин записал в свой актив одну результативную передачу.
Мещеряков признался, что читал американскую прессу, и там никто не верил в проход «Атланты».
— Все были уверены, что «Интер» окажется сильнее, но в футбол играют не деньги, а мяч круглый, как говорится, — приводит слова Мещерякова «ВсеПроСпорт».
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