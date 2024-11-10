Нигматуллин: «Именно с приходом Миранчука у «Атланты» всё получилось»

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин высказался о выступлениях полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанта Юнайтед». Как известно, команда Миранчука в плей-офф МЛС выбила «Интер Майами», за который выступают звёзды, в том числе Лионель Месси.

«Лёха Миранчук – красавчик! Дорогого стоит вывести команду из худших и обыграть лучшую команду. Именно с приходом Миранчука у «Атланты» всё получилось. Так держать!» - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что «Атланта Юнайтед» обыграла «Интер Майами» в серии до двух побед. Решающую третью игру команда Алексея Миранчук выиграла на выезде с результатом 3:2.

В «Аталанта Юнайтед» Миранчук перебрался летом.