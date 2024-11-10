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США. МЛС

Тренер Месси после вылета пожаловался на судейство

10 Ноября 2024 • 14:49 Комментировать
Интер Майами
2:3
Атланта Юнайтед

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат МЛС, но в плей-офф вылетел в первом же раунде. Лионель Месси и компания проиграли «Атланта Юнайтед» в серии до двух побед. В ночь на воскресенье «Интер Майами» уступил сопернику со счётом 2:3. Как следствие, сезон для команды Месси завершился.

После вылета главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино пожаловался на судейство.

«В первом тайме был явный, очень явный пенальти. После удара Суареса мяч попал в руку, а судья даже не проверил. Этот момент стал для меня решающим», - слова Мартино приводит ESPN.

Действующий контракт Лео Месси с «Интер Майами» рассчитан ещё на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Херардо Мартино Интер Майами

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