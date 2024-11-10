Месси забил головой в 28-й раз в карьере

В матче «Интер Майами» – «Атланта Юнайтед» Лионель Месси поразил ворота необычным для себя способом – головой.

«Цапли» проиграли 2:3 и завершили выступление в плей-офф МЛС. Таким образом, сегодняшний нестандартный гол Месси стал для команды последним в сезоне-2024.

Всего на счету аргентинца 28 забитых мячей ударами головой в карьере. В общей же сложности 37-летний футболист отличился 850 раз. Лишь 3,3% голов звёздного форварда забиты «со второго этажа».

Лионель Месси завершил клубную кампанию с показателем в 23 точных удара в 25 матчах. Для бывшего игрока «Барселоны» и «ПСЖ» это был второй сезон в «Интер Майами».