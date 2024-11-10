Месси завершил клубный сезон с одним трофеем и 23 голами

Для «Интер Майами» и Лионеля Месси сезон подошёл к концу. Команда уступила в третьем матче плей-офф МЛС «Атланте Юнайтед» (2:3), завершив выступление в турнире.

Сам Месси отметился забитым голом в заключительном поединке кампании. В общей сложности на счету 37-летнего футболиста 23 точных удара и 13 результативных передач в 25 играх за «Интер Майами» в сезоне-2024. Без трофея аргентинец также не остался: «цапли» стали обладателями Supporters' Shield Cup – кубок, вручаемый лучшей команде регулярного чемпионата МЛС.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года. Контракт чемпиона мира с клубом рассчитан до конца 2025 года.