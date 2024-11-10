Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси завершил клубный сезон с одним трофеем и 23 голами

10 Ноября 2024 • 06:43 Комментировать
Интер Майами
2:3
Атланта Юнайтед
окончен

Для «Интер Майами» и Лионеля Месси сезон подошёл к концу. Команда уступила в третьем матче плей-офф МЛС «Атланте Юнайтед» (2:3), завершив выступление в турнире.

Сам Месси отметился забитым голом в заключительном поединке кампании. В общей сложности на счету 37-летнего футболиста 23 точных удара и 13 результативных передач в 25 играх за «Интер Майами» в сезоне-2024. Без трофея аргентинец также не остался: «цапли» стали обладателями Supporters' Shield Cup – кубок, вручаемый лучшей команде регулярного чемпионата МЛС.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года. Контракт чемпиона мира с клубом рассчитан до конца 2025 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами

Новости по матчу

Сегодня, 10 Ноября
06:43
Месси завершил клубный сезон с одним трофеем и 23 голами
06:31
Месси забил 850-й гол в карьере
06:10
Месси, прощай, Слиш: «Атланта Юнайтед» с Миранчуком выбила «Интер Майами» прочь из плей-офф МЛС 1
09 Ноября
17:13
Уверенная ставка и прогноз на матч Интер Майами — Атланта Юнайтед МЛС — 10 ноября 2024
13:24
​Месси или Миранчук: эксперты назвали команду, которая выйдет в 1/4 финала МЛС
09:46
Интересный прогноз и ставка на точный счёт матча Интер Майами – Атланта Юнайтед плей-офф МЛС – 10 ноября 2024
04:58
Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Роналдо поставил Ямаля на второе место в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона Газзаев назвал человека, которого тоже нужно дисквалифицировать после дерби ЦСКА – «Спартак» Игнатов принял решение по «Спартаку» Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя Флик обратился к президенту «Барселоны» с необычной просьбой
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»
Спортивные новости
Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» «Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA «Динамо» проиграло «Ладе» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Цинциннати Цинциннати
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
0
0
Видео
Окончен после пенальти
Орландо Сити Орландо Сити
Шарлотт Шарлотт
1
1
1.75 3.85 4.50
Видео
Окончен
Интер Майами Интер Майами
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
2
3
1.38 5.00 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Ноября
06:43 · США. МЛС
Месси завершил клубный сезон с одним трофеем и 23 голами
06:31 · США. МЛС
Месси забил 850-й гол в карьере
06:04 · США. МЛС
Месси забил головой – 23-й гол в сезоне
09 Ноября
17:10 · США. МЛС
Следы Месси появятся на главном стадионе Бразилии
13:24 · США. МЛС
​Месси или Миранчук: эксперты назвали команду, которая выйдет в 1/4 финала МЛС
04:58 · Англия. Премьер-лига
Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси 2
06 Ноября
16:21 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани»: «Отдали бы уже тогда Месси этот «Золотой мяч» 2 эксклюзив
02:37 · США. МЛС
Эктор Эррера вспылил и был удалён с поля
05 Ноября
16:23 · Англия. Премьер-лига
Алексей Миранчук: В АПЛ играть не буду 3
14:15 · США. МЛС
Миранчук рассказал, каков Месси на поле 3
12:48 · США. МЛС
Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому 3
09:29 · США. МЛС
Миранчук высказался об игре против Месси
03 Ноября
18:48 · США. МЛС
Смородская оценила игру Миранчука в «Атланте Юнайтед»
09:19 · США. МЛС
Миранчук высказался о победе над командой Месси 2
02 Ноября
01:19 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» ответил, возможно ли воссоединение Неймара с Месси и Суаресом
01 Ноября
12:52 · США. МЛС
Месси высказался о втором матче с командой Миранчука 2
09:46 · Италия. Серия А
Лаутаро прокомментировал слова Месси о «Золотом мяче»
09:24 · США. МЛС
Месси рассказал, как изменил стиль игры в МЛС
06:10 · США. МЛС
Месси рассказал, что его удивило в МЛС 1
05:35 · США. МЛС
Месси снова ответил на вопрос о ЧМ-2026
01:32 · США. МЛС
Месси рассказал, планирует ли стать тренером
31 Октября
21:35 · Германия. Бундеслига
Мюллер может стать одноклубником Месси и Суареса 1 слухи
05:34 · США. МЛС
Молодой игрок «Интер Майами» рассказал о советах Месси
30 Октября
23:01 · США. МЛС
​Неймар уже купил себе дом во Флориде за 26 миллионов долларов
13:31 · США. МЛС
Неймар, Месси и Суарес могут снова сыграть вместе
Все новости