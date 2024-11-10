Месси забил 850-й гол в карьере

Лионель Месси забил очередной гол за «Интер Майами», но не помог команде избежать вылета из плей-офф.

37-летний форвард поразил ворота «Атланты Юнайтед» в сегодняшнем поединке, отличившись ударом головой на 65-й минуте. Встреча завершилась со счётом 2:3 – «цапли» вылетели из плей-офф и завершили сезон.

Для Месси гол в ворота «Атланты» стал 850-м в профессиональной карьере. На клубном уровне звёздный футболист забил 738 мячей, за сборную Аргентины – 112.

Лионель Месси начинал свой путь в «Барселоне». В 2021 году аргентинец перебрался в «ПСЖ», а с лета 2023 выступает в США за «Интер Майами».