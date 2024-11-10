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США. МЛС

Месси, прощай, Слиш: «Атланта Юнайтед» с Миранчуком выбила «Интер Майами» прочь из плей-офф МЛС

10 Ноября 2024 • 06:10 Комментировать (1)
Интер Майами
2:3
Атланта Юнайтед
окончен

«Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» сыграли между собой четвёртый раз за сорок дней. Это всё пересечения на футбольном поле Лионеля Месси и Алексея Миранчука. В первом случае они встретились ещё в рамках регулярного сезона. Там сыграли 2:2, Миранчук забил в концовке. Потом команды обменялись домашними победами по 2:1 в 1/8 финала МЛС, что оставило недоказанность. В противостояниях плей-офф точно нужен победитель, а это серия до двух выигрышей. Поэтому кто выигрывал отчётный матч (с любым счётом либо по пенальти), тот двигался в четвертьфинал.

Протокол игры  
Интер Майами2:3Атланта Юнайтед
(1:0) Рохас Матиас17'  
  19'Тьяре Джамал (1:1)
  21'Тьяре Джамал (1:2)
(2:2) Месси Лионель65'  
  76'Слиш Бартош (2:3)
Коллендер ДрейкВейгандт МарселоАвилес Томас 78' (Бускетс Серхио ( 78'  80') Мартинес Эктор IIАльба ЖордиКремаски Бенха 60' (Кампана Леонардо ( 60') Редондо Федерико  35'Рохас Матиас 83' (Тейлор Роберт ( 83') Месси ЛионельСуарес ЛуисГомес Диего
Запасные: Грессель ЮлианАллен НоаСэйлор РайанНегри ФранкоДос Сантос КарлосСандерленд Лоусон
Гузан БрэдЭрнандес РональдУильямс Дэррик 77' (Силва Алешандре ( 77') Абрам ЛуисАмадор Педру  88'Слиш БартошМаккарти Дэкс 60' (Форчун Аджани ( 60') Муюмба Тристан 59' (Грегерсен Стиан ( 59') Лобжанидзе СабаТьяре Джамал 77' (Риос Даниэль ( 77') Миранчук Алексей 90' (Кобб Ноа ( 90')
Запасные: Вулфф ТайлерЭдвардс МэтьюБреннан ЛюкКоэн Джош
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Команда из Майами на первых минутах была резвее. Месси подал справа в направлении Суареса, а Гузан не был идеален на выходе, но смахнул мяч. Миранчук забросил по центру на Тьяре, однако владение досталось Коллендеру. Получилось опасней, когда у Миранчука был потенциально предголевой пас (сам гол не состоялся). Алексей выпилил диагональ влево Амадору, который прострелил. Коллендер привычно ошибся на перехвате, и Тьяре проткнул мяч в ближнюю штангу.

Веселья оставалось ждать недолго. 17-я, 19-я, 21-я минуты ознаменовались голами. Был забит быстро и четвёртый мяч, но там произошла отмена. Открыли счёт «цапли». Месси отправил пас в левую зону атаки Диего Гомесу. Тот вернул мяч на Лионеля, который пробил по воротам. Гузан отразил неудачно, и Рохас справа с острого угла поразил рамку.

Подумаешь, 1:0. «Атланта Юнайтед» знала, как оперативно превратить это в 1:2. Или достоверно не знала, но по наитию всё равно сумела. Месси не предотвратил передачу Маккарти из глубины, Тьяре подхватил мяч справа и отправил его по назначению в сетку. Вскоре Маккарти снабдил пасом Миранчука, который чётко проткнул левее мимо Авилеса, а Тьяре оформил дубль, разобравшись с Коллендером.

Через мало минут показалось, что и 2:2 стало, но там гостей спас офсайд Диего Гомеса, «реализовавшего» выход один на один с Гузаном. «Интер Майами» ожидаемо атаковал больше, но не забивалось ему больше до перерыва. Хотя вполне ведь арбитр Лукаш Шпала мог назначить пенальти в ворота «Атланта Юнайтед», когда Гузан неаккуратно сыграл в своей штрафной площади перед выносом мяча.

Суарес в той ситуации пробегал мимо, и вратарь гостей зацепил его по ноге. Одиннадцатиметровый не был поставлен. Как могли отличиться хозяева до перерыва с игры? Месси подал слева штрафной на Суареса, неловко пробившего головой мимо. Вейгандт навесил справа, у Лионеля удар не получился, а попытку Гомеса накрыл Рональд Эрнандес. После углового Эктор Мартинес пробил головой левее створа.

Могли «розовые» и нарваться в компенсированное время на контратаках на третий пропущенный гол. Тьяре выскочил на чужие ворота и упал в штрафной площади, попробовав обвести с левой стороны Коллендера. Находился там Джамал в положении «вне игры». Чуть позднее Муюмба забросил вперёд в расчёте на Лобжанидзе, однако получилось в руки вратарю «Интер Майами».

В начале второго тайма «цапли» не отказались от преимущественного давления на ворота «пятиполосных» – не было повода сбавлять атакующие обороты у Месси и компании. Лео набросил справа к дальней штанге, Альба головой ударил по воротам, Гузан среагировал на противоходе и парировал. Прижимались к своим воротам визитёры – и дрогнули на 65-й минуте. Вейгандт подал справа, и затесавшийся меж двух защитников Месси головой послал мяч в ворота. 2:2.

Выяснилось, что это не проблема для «Атланта Юнайтед». Собственный активный отрезок гости сумели воплотить в ещё одно взятие чужих ворот. Лобжанидзе отдал в касание ответный пас на левом полуфланге Амадору, а того подвела обработка – тут ещё не гол. Эрнандес справа навесил на Лобжанидзе, который головой не достал до мяча. Слева на подхвате был Амадор, выполнивший кросс, и Слиш также головой загнал мяч в сетку – тут уже гол. 2:3.

От Месси болельщики из Майами ждали нестандартных действий, но не ударов со стандартов в стенку, которые он делал. Удары от Риоса и Мартинеса финишировали в руках голкиперов. Миранчука заменили на 90+1-й минуте. Семь добавленных минут не помогли «цаплям» сравнять счёт и добиться серии пенальти. «Интер Майами» вылетел из плей-офф МЛС в 1/8 финала. «Атланта Юнайтед» сенсационно (или нет, учитывая предыдущий матч?) проследовала в четвертьфинал турнира. 24 ноября команда Валентино Роба сыграет на той стадии с «Орландо Сити», победившим в третьем матче своей серии по пенальти «Шарлотт».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Атланта Юнайтед Интер Майами

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Sergey999
10 Ноября 2024 в 06:39
Ахахаха)))
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