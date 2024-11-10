Месси забил головой – 23-й гол в сезоне

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отличился в матче против «Атланты Юнайтед».

Аргентинец отправил мяч в сетку ворот соперников ударом головой, установив на табло счёт 2:2. На 76-й минуте «Атланта» вновь вышла вперёд – 2:3. «Цапли» близки к вылету из плей-офф МЛС.

На счету Лионеля Месси 23 забитых мяча и 13 результативных передач в 25 матчах нынешней кампании.

Ранее «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата МЛС. Месси стал вторым бомбардиром турнира с 20 точными ударами наряду с одноклубником Луисом Суаресом. Выше в гонке голеадоров оказался только Кристиан Бентеке.