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США. МЛС

Следы Месси появятся на главном стадионе Бразилии

09 Ноября 2024 • 17:10 Комментировать

В феврале «Фламенго» и «Интер Майами» планируют провести товарищеский матч на легендарном стадионе «Маракана». Как сообщает Correio Braziliense, в ходе мероприятия в Бразилии могут отметить Лионеля Месси. Следы аргентинца могут появиться на аллее славы «Маракана».

В конце 2022 года Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. По ходу своей карьеры Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч», что является рекордом. В настоящий момент на клубном уровне Месси представляет «Интер Майами» в МЛС.

В ночь на воскресенье «Интер Майами» сыграет в МЛС против «Атланта Юнайтед», где выступает Алексей Миранчук.

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