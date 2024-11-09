​Месси или Миранчук: эксперты назвали команду, которая выйдет в 1/4 финала МЛС

В воскресенье, 10 ноября, в 4:00 по московскому времени начнётся третий матч 1/8 финала чемпионата США, в котором «Интер Майами» примет на своём поле «Атланта Юнайтед».

Счёт после двух матчей равный – 1:1. В первом поединке 1/8 финала «Интер Майами» одержал победу со счётом 2:1, спустя несколько дней «Атланта» добилась успеха точно с таким же счётом и отправила серию на третий, решающий, поединок.

По мнению экспертов букмекерских контор «Интер Майами» одержит победу в предстоящем матче в основное время с вероятностью в 68,1%, ничья возможна с вероятностью в 18,7%, а победа «Атланта Юнайтед» оценена в 13,2%.

В 1/4 финала по мнению экспертов команда Месси пробьётся с вероятностью в 76,4%, а вот проход в следующий этап МЛС коллектива Алексея Миранчука – 23,6%.

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