Эктор Эррера вспылил и был удалён с поля

Мексиканский полузащитник Эктор Эррера отличился со знаком минус в американской серии МЛС - он позорил с арбитром и даже плюнул ему в спину. Арбитр по имени Армандо Вильярреал, находясь к игроку спиной, разумеется, не понял, что произошло, однако ему тут же подсказали коллеги с VAR, которые подозвали его и продемонстрировали хулиганское поведение Эрреры. Он был удалён с поля.

Всё это случилось в середине второго тайма матча между «Хьюстоном» и «Сиэтлом Саундерс» в рамках плей-офф МЛС. Матч закончился вничью, 1:1, дело дошло до серии пенальти, в которой «Сиэтл» оказался сильнее - вот цена несдержанности экс-игрока мадридского «Атлетико».