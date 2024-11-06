Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Эктор Эррера вспылил и был удалён с поля

06 Ноября 2024 • 02:37 Комментировать

Мексиканский полузащитник Эктор Эррера отличился со знаком минус в американской серии МЛС - он позорил с арбитром и даже плюнул ему в спину. Арбитр по имени Армандо Вильярреал, находясь к игроку спиной, разумеется, не понял, что произошло, однако ему тут же подсказали коллеги с VAR, которые подозвали его и продемонстрировали хулиганское поведение Эрреры. Он был удалён с поля.

Всё это случилось в середине второго тайма матча между «Хьюстоном» и «Сиэтлом Саундерс» в рамках плей-офф МЛС. Матч закончился вничью, 1:1, дело дошло до серии пенальти, в которой «Сиэтл» оказался сильнее - вот цена несдержанности экс-игрока мадридского «Атлетико».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Хьюстон Динамо Эктор Эррера
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси может вернуться в «Барселону» Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Ямаль назвал лучшего игрока в мире «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко «Спартак» принял решение по Пруцеву «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Винисиус ответил на предложение «Реала» «Реал» принял решение по Родриго, которого хотят суперклубы АПЛ
Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» В борьбе за «Золотой мяч» победило добро «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Ноября
02:37 · США. МЛС
Эктор Эррера вспылил и был удалён с поля
05 Ноября
16:23 · Англия. Премьер-лига
Алексей Миранчук: В АПЛ играть не буду
14:15 · США. МЛС
Миранчук рассказал, каков Месси на поле
12:48 · США. МЛС
Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому 2
09:29 · США. МЛС
Миранчук высказался об игре против Месси
03 Ноября
18:48 · США. МЛС
Смородская оценила игру Миранчука в «Атланте Юнайтед»
09:19 · США. МЛС
Миранчук высказался о победе над командой Месси 2
02 Ноября
01:19 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» ответил, возможно ли воссоединение Неймара с Месси и Суаресом
01 Ноября
12:52 · США. МЛС
Месси высказался о втором матче с командой Миранчука 2
09:46 · Италия. Серия А
Лаутаро прокомментировал слова Месси о «Золотом мяче»
09:24 · США. МЛС
Месси рассказал, как изменил стиль игры в МЛС
06:10 · США. МЛС
Месси рассказал, что его удивило в МЛС 1
05:35 · США. МЛС
Месси снова ответил на вопрос о ЧМ-2026
01:32 · США. МЛС
Месси рассказал, планирует ли стать тренером
31 Октября
21:35 · Германия. Бундеслига
Мюллер может стать одноклубником Месси и Суареса 1 слухи
05:34 · США. МЛС
Молодой игрок «Интер Майами» рассказал о советах Месси
30 Октября
23:01 · США. МЛС
​Неймар уже купил себе дом во Флориде за 26 миллионов долларов
13:31 · США. МЛС
Неймар, Месси и Суарес могут снова сыграть вместе
06:37 · Германия. Бундеслига
Стало известно, куда может уйти Мюллер из «Баварии» 1
29 Октября
15:28 · США. МЛС
Президент «Сьона»: «Антон Миранчук технически сильнее Алексея Миранчука»
09:25 · Англия. Премьер-лига
Месси высказался о результатах «Золотого мяча» 1
28 Октября
21:50 · США. МЛС
Дрогба: «Нам будет не хватать Роналду и Месси»
18:55 · США. МЛС
В «Атланта Юнайтед» высказались об Алексее Миранчуке и сборной России 1
00:32 · США. МЛС
​Трагедия в МЛС - скончался 25-летний голкипер
26 Октября
16:31 · США. МЛС
​Месси стал «тренером на день»
Все новости