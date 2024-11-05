Миранчук рассказал, каков Месси на поле

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, слышал ли он что-то от Лионеля Месси после стыков на поле. Миранчук в МЛС провёл уже несколько игр против «Интер Майами», за который выступает Месси.

«Нет, он спокойный. Сильно не заводится, играет почти без эмоций», - цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».

В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о европейском времени, «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» проведут третий матч в серии плей-офф МЛС. Победитель пройдёт дальше, а для проигравшего сезон завершится. Ранее команды обменялись домашними победами с одинаковым счётом 2:1.