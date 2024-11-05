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США. МЛС

Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому

05 Ноября 2024 • 12:48 Комментировать

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о своих отношениях с украинцем Русланом Малиновским. Ранее они были одноклубниками в итальянской «Аталанте». При этом относительно недавно – примерно полгода назад – Малиновский критиковал клуб из Бергамо за публикацию о Миранчуке, учитывая политическую ситуацию.

По словам Миранчука, он с пониманием относится к ситуации и не держит обиды на Малиновского.

«Всё прекрасно понимаю. Но, когда я приходил в «Аталанту» и не знал ни языка, ни всего остального, Руслан был первым человеком, который помогал мне адаптироваться и влиться в коллектив. Я очень ему благодарен», - цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».

По словам Миранчука, если бы сейчас Малиновский не пожал ему руку, то его благодарность украинцу за помощь в «Аталанте» не стала бы меньше.

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Аталанта Алексей Миранчук Руслан Малиновский Атланта Юнайтед ещё теги
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