Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о своих отношениях с украинцем Русланом Малиновским. Ранее они были одноклубниками в итальянской «Аталанте». При этом относительно недавно – примерно полгода назад – Малиновский критиковал клуб из Бергамо за публикацию о Миранчуке, учитывая политическую ситуацию.

По словам Миранчука, он с пониманием относится к ситуации и не держит обиды на Малиновского.

«Всё прекрасно понимаю. Но, когда я приходил в «Аталанту» и не знал ни языка, ни всего остального, Руслан был первым человеком, который помогал мне адаптироваться и влиться в коллектив. Я очень ему благодарен», - цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».

По словам Миранчука, если бы сейчас Малиновский не пожал ему руку, то его благодарность украинцу за помощь в «Аталанте» не стала бы меньше.