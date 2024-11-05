Миранчук высказался об игре против Месси

Российский хавбек «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук в разговоре с представителями СМИ высказался об игре против «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и еще несколько бывших звезд «Барселоны».

«Игроки высокого уровня, которые знают друг друга давным-давно, и это видно. С полуслова понимают, что дальше будут делать. Играя против таких людей, наслаждаюсь!» - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящий момент счет в серии между «Атланта Юнайтед» и «Интер Майами» ничейный – 1:1. Следующий поединок между командами состоится во Флориде 10 ноября.