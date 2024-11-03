Смородская оценила игру Миранчука в «Атланте Юнайтед»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре полузащитника Алексея Миранчука в «Атланте Юнайтед».

Спортивный функционер отметила, что не удивлена результативным действиями россиянина ведь он хорошо видит поле, и, по её мнению, ему удалось так быстро стать лидером своей новой команды благодаря опыту, к тому же есть доверие со стороны тренера.

«Смогут ли пройти «Интер»? Не знаю, это не видится таким уж реальным исходом. Но, конечно, мы желаем Алексею всего самого лучшего», — приводит слова Смородской «ВсеПроСпорт».

За 12 игр в составе «Атланты» Миранчук отметился тремя голами и тремя ассистами.