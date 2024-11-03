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США. МЛС

Миранчук высказался о победе над командой Месси

03 Ноября 2024 • 09:19 Комментировать

Российский хавбек «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о победе над «Интер Майами» во втором поединке раунда плей-офф МЛС. Полузащитник отметился в этой встрече голевой передачей.

«С одной стороны, рад, с другой - устал. Поэтому все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали хорошее, большое дело и продлили серию», - передает слова российского игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Атланты». Общий счет в серии стал 1-1. Третий поединок между «Интер Майами», за который играет Лионель Месси, и командой Миранчука состоится 11 ноября.

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Лионель Месси Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Интер Майами ещё теги
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