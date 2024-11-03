Миранчук высказался о победе над командой Месси

Российский хавбек «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о победе над «Интер Майами» во втором поединке раунда плей-офф МЛС. Полузащитник отметился в этой встрече голевой передачей.

«С одной стороны, рад, с другой - устал. Поэтому все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали хорошее, большое дело и продлили серию», - передает слова российского игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Атланты». Общий счет в серии стал 1-1. Третий поединок между «Интер Майами», за который играет Лионель Месси, и командой Миранчука состоится 11 ноября.