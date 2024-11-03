Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС

«Атланта Юнайтед» победила «Интер Майами» и продлила выяснение отношений между ними в 1/8 финала плей-офф МЛС на третий матч. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает по прошедшей игре Алексея Миранчука и Лионеля Месси, которые провели встречу от звонка до звонка.

Миранчук и Месси в этом матче лучше работали в качестве организаторов моментов для партнёров, нежели ударных единиц. У Лионеля три удара мимо ворот, один заблокированный и ноль в створ. У Алексея один удар в створ и один заблокированный. По ключевым пасам Миранчук лишь ненамного уступил Месси (четыре против пяти). Зато голевой пас у россиянина есть, а у аргентинца такой штуки нет.

Алексей показал хуже точность передач (31 из 44, 70 процентов). Лео сделал 50 точных пасов из 58 всего (86 процентов). Зато Миранчук превзошёл Месси по количеству чётких навесов (у Алексея – три из пяти, у Лионеля – ноль из пяти). Месси не особо в этот вечер (по московскому времени ночь) дриблинговал – два раза из четырёх это получилось для него удачно. В этом плане Миранчук был слабее – один раз из пяти. Как и по потерям (там чисто символически – 20 против 19).

С учётом традиционно более высоких ожиданий от Месси стоит сделать вывод, что он недоработал в прошедшем матче. Магии не хватило. Имея более чем в пять раз меньший показатель ожидаемых ассистов, Миранчук (хА 0,17) сделал один голевой пас, а Месси (хА 0,91) – ноль. Да, результативная передача Алексея не была какой-то выдающейся, однако для статистики это не играет роли.

Факт в том, что Миранчук второй раз за полтора месяца помог своей команде дома в концовке против фаворита «Интер Майами» результативным действием. Если в сентябре это был гол (эффектный, кстати), сделавший итоговый счёт 2:2, то сейчас – голевой пас, позволивший «Атланта Юнайтед» продлить серию в 1/8 финала до третьего матча.

Кирилл Иванцов