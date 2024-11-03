Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС

03 Ноября 2024 • 04:45 Комментировать
Атланта Юнайтед
2:1
Интер Майами

«Атланта Юнайтед» победила «Интер Майами» и продлила выяснение отношений между ними в 1/8 финала плей-офф МЛС на третий матч. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает по прошедшей игре Алексея Миранчука и Лионеля Месси, которые провели встречу от звонка до звонка.

Протокол игры  
Атланта Юнайтед2:1Интер Майами
  40'Мартинес Эктор II (0:1)
(1:1) Уильямс Дэррик58'  
(2:1) Силва Алешандре90'  
Гузан БрэдЭрнандес Рональд  45'Уильямс Дэррик  64'Абрам ЛуисАмадор ПедруЛобжанидзе СабаСлиш Бартош  90'Маккарти Дэкс 71' (Муюмба Тристан ( 71') Форчун Аджани 89' (Силва Алешандре ( 89'  90') Миранчук АлексейТьяре Джамал 78' (Риос Даниэль ( 78')
Запасные: Вулфф ТайлерЭдвардс МэтьюГрегерсен СтианБреннан ЛюкКоэн ДжошКобб Ноа
Коллендер ДрейкАвилес Томас  56'Аллен Ноа 84' (Рохас Матиас ( 84') Мартинес Эктор IIВейгандт МарселоАльба ЖордиРедондо ФедерикоБрайт Янник 46' (Кремаски Бенха ( 46') Месси ЛионельГомес Диего 84' (Кампана Леонардо ( 84') Суарес Луис
Запасные: Грессель ЮлианСэйлор РайанТейлор РобертНегри ФранкоДос Сантос КарлосСандерленд Лоусон
03 ноября. Стадион "Мерседес-Бенц Стэдиум".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

Миранчук и Месси в этом матче лучше работали в качестве организаторов моментов для партнёров, нежели ударных единиц. У Лионеля три удара мимо ворот, один заблокированный и ноль в створ. У Алексея один удар в створ и один заблокированный. По ключевым пасам Миранчук лишь ненамного уступил Месси (четыре против пяти). Зато голевой пас у россиянина есть, а у аргентинца такой штуки нет.

Алексей показал хуже точность передач (31 из 44, 70 процентов). Лео сделал 50 точных пасов из 58 всего (86 процентов). Зато Миранчук превзошёл Месси по количеству чётких навесов (у Алексея – три из пяти, у Лионеля – ноль из пяти). Месси не особо в этот вечер (по московскому времени ночь) дриблинговал – два раза из четырёх это получилось для него удачно. В этом плане Миранчук был слабее – один раз из пяти. Как и по потерям (там чисто символически – 20 против 19).

С учётом традиционно более высоких ожиданий от Месси стоит сделать вывод, что он недоработал в прошедшем матче. Магии не хватило. Имея более чем в пять раз меньший показатель ожидаемых ассистов, Миранчук (хА 0,17) сделал один голевой пас, а Месси (хА 0,91) – ноль. Да, результативная передача Алексея не была какой-то выдающейся, однако для статистики это не играет роли.

Факт в том, что Миранчук второй раз за полтора месяца помог своей команде дома в концовке против фаворита «Интер Майами» результативным действием. Если в сентябре это был гол (эффектный, кстати), сделавший итоговый счёт 2:2, то сейчас – голевой пас, позволивший «Атланта Юнайтед» продлить серию в 1/8 финала до третьего матча.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Интер Майами ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Ноября
04:45
Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС
04:12
Ассист Миранчука и ноль пользы от Месси: «Атланта Юнайтед» вырвала у «Интер Майами» победу и осталась в борьбе в плей-офф МЛС
02 Ноября
01:19
Тренер «Интер Майами» ответил, возможно ли воссоединение Неймара с Месси и Суаресом
01 Ноября
14:36
​Прогноз на точный счёт матча Атланта Юнайтед – Интер Майами плей-офф МЛС – 3 ноября 2024
01:32
Месси рассказал, планирует ли стать тренером
31 Октября
05:34
Молодой игрок «Интер Майами» рассказал о советах Месси
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Мбаппе покинет «Реал» ради Англии, «Спартак» купит лидера «Краснодара», а УЕФА сделал тёмную «Реалу» – в главных слухах недели «Спартак» может потратить 30 млн евро на полузащитника сборной России «Реал» выбрал идеальную замену Анчелотти «Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер четырёх игроков после прихода Аморима Рафинья: «Я потерял друзей в мире преступности, хотя они играли в 10 раз лучше меня» «Спартак» принял решение по Тикнизяну Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус
Родри – обладатель «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
«Салават Юлаев» сломил сопротивление СКА в матче КХЛ Норрис стал победителем спринта Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
Цинциннати Цинциннати
3
1
Видео
Окончен
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
Интер Майами Интер Майами
2
1
3.65 4.30 1.85
Видео
66 мин
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
0
0
1.92 3.90 3.35
Видео
04.11.24 в 00:30
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Крю Коламбус Крю
2.11 3.75 2.95
Видео
04.11.24 в 02:30
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
2.31 3.25 2.95
Видео
04.11.24 в 04:45
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
2.75 3.70 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
02 Ноября
01:19 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» ответил, возможно ли воссоединение Неймара с Месси и Суаресом
01 Ноября
12:52 · США. МЛС
Месси высказался о втором матче с командой Миранчука 1
09:46 · Италия. Серия А
Лаутаро прокомментировал слова Месси о «Золотом мяче»
09:24 · США. МЛС
Месси рассказал, как изменил стиль игры в МЛС
06:10 · США. МЛС
Месси рассказал, что его удивило в МЛС 1
05:35 · США. МЛС
Месси снова ответил на вопрос о ЧМ-2026
01:32 · США. МЛС
Месси рассказал, планирует ли стать тренером
31 Октября
21:35 · Германия. Бундеслига
Мюллер может стать одноклубником Месси и Суареса 1 слухи
05:34 · США. МЛС
Молодой игрок «Интер Майами» рассказал о советах Месси
30 Октября
23:01 · США. МЛС
​Неймар уже купил себе дом во Флориде за 26 миллионов долларов
13:31 · США. МЛС
Неймар, Месси и Суарес могут снова сыграть вместе
06:37 · Германия. Бундеслига
Стало известно, куда может уйти Мюллер из «Баварии» 1
29 Октября
15:28 · США. МЛС
Президент «Сьона»: «Антон Миранчук технически сильнее Алексея Миранчука»
09:25 · Англия. Премьер-лига
Месси высказался о результатах «Золотого мяча» 1
28 Октября
21:50 · США. МЛС
Дрогба: «Нам будет не хватать Роналду и Месси»
18:55 · США. МЛС
В «Атланта Юнайтед» высказались об Алексее Миранчуке и сборной России 1
00:32 · США. МЛС
​Трагедия в МЛС - скончался 25-летний голкипер
26 Октября
16:31 · США. МЛС
​Месси стал «тренером на день»
14:37 · США. МЛС
Месси: До меня «Интер Майами» был в плохом положении 1
12:54 · США. МЛС
Месси назвал цели в «Интер Майами»
12:22 · США. МЛС
Неймар может воссоединиться с Месси и Суаресом
10:03 · Португалия. Примейра-лига
Ди Мария может перейти в команду Месси 1
09:03 · Испания. Ла Лига
Тренер Месси назвал обладателя «Золотого мяча» 1
25 Октября
22:51 · Россия. Премьер-лига
​Наумов: «Миранчук» вернётся в Италию»
21:18 · США. МЛС
Агент из США: «В «Атланта Юнайтед» не ошиблись, подписав Миранчука» эксклюзив
Все новости