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США. МЛС

Ассист Миранчука и ноль пользы от Месси: «Атланта Юнайтед» вырвала у «Интер Майами» победу и осталась в борьбе в плей-офф МЛС

03 Ноября 2024 • 04:12 Комментировать
Атланта Юнайтед
2:1
Интер Майами
окончен

В ответном матче 1/8 финала плей-офф МЛС в рамках серии до двух побед «Атланта Юнайтед» и «Интер Майами» встречались в Атланте. Алексей Миранчук и Лионель Месси появились в стартовых составах.

Протокол игры  
Атланта Юнайтед2:1Интер Майами
  40'Мартинес Эктор II (0:1)
(1:1) Уильямс Дэррик58'  
(2:1) Силва Алешандре90'  
Гузан БрэдЭрнандес Рональд  45'Уильямс Дэррик  64'Абрам ЛуисАмадор ПедруЛобжанидзе СабаСлиш Бартош  90'Маккарти Дэкс 71' (Муюмба Тристан ( 71') Форчун Аджани 89' (Силва Алешандре ( 89'  90') Миранчук АлексейТьяре Джамал 78' (Риос Даниэль ( 78')
Запасные: Вулфф ТайлерЭдвардс МэтьюГрегерсен СтианБреннан ЛюкКоэн ДжошКобб Ноа
Коллендер ДрейкАвилес Томас  56'Аллен Ноа 84' (Рохас Матиас ( 84') Мартинес Эктор IIВейгандт МарселоАльба ЖордиРедондо ФедерикоБрайт Янник 46' (Кремаски Бенха ( 46') Месси ЛионельГомес Диего 84' (Кампана Леонардо ( 84') Суарес Луис
Запасные: Грессель ЮлианСэйлор РайанТейлор РобертНегри ФранкоДос Сантос КарлосСандерленд Лоусон
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Восемь дней (ночей) назад «Интер Майами» выиграл дома у «Атланта Юнайтед», и это значило, что победа в Атланте выводила бы «цапель» в четвертьфинал. В случае ничейного результата в основное время назначалась бы серия пенальти.

Гости постарались забить быстро. Жорди Альба пытался замкнуть левую штангу, но подкатился бесполезно на прострел справа от Вейгандта. Вскоре Луис Суарес приложился почти с линии штрафной площади – чуть выше. Коснулся ли мяча Гузан? Сам Суарес посчитал, что да. Но арбитр сообразил, что нет. Поэтому без углового. Позднее Месси слева обыгрался с Диего Гомесом и попал во внешнюю часть сетки.

На тринадцатой минуте Миранчук повторно навесил с правого фланга (с игры после углового), у Кабрала не получился удар головой, и мяч забрал Коллендер. Потом после розыгрыша углового и подачи слева Миранчук нанёс удар головой – заблокировано. Был небольшой отрезок, когда Алексей концентрированно навешивал (тщетно) и здорово пальнул издали в левую девятку, однако «Интер Майами» спас Коллендер.

Заводилой нереализованных контратак «Атланта Юнайтед» выступал Саба Лобжанидзе, и ладно, если бы хозяева первый тайм 0:0 закончили. Но они сами привезли «левый» гол в их ворота. Это сделал персонально Брэд Гузан. 40-летний вратарь-ветеран, «выбивая» мяч из своей штрафной, подарил его Редондо. Что сделал Федерико? Быстро сориентировался и коротко покатил в центр Эктору Мартинесу, пробросившему мяч мимо трёх полевых соперников в пустой левый угол (0:1).

По истечении перерыва Гомес повторил неудачный подкат Альбы – не замкнул мяч в чужие ворота. А не забиваешь ты – понятно, что происходит. Педру Амадор выполнил навес слева, и Дэррик Уильямс головой отправил мяч в цель (1:1). Могло едва ли не сразу стать и 2:1. Лобжанидзе прострелил справа, Коллендер выложил мяч на Форчуна, а тому не улыбнулась фортуна – он не попал в ближний угол, уведя мяч в левую сторону.

Около 70-й минуты «цапли» устроили ряд тревожных ситуаций у ворот «пятиполосных». Гомес выполнил скидку после паса Месси, и удар Суареса потащил Гузан. Справа с углового Лионель подал к ближней штанге, а Диего Гомес направил мяч в перекладину. Кроме того, Суарес слева набросил в правую часть чужой штрафной на Месси, влёт поразившего внешнее пространство сетки. Через десять с небольшим минут Лео примерно из той же зоны пальнул мимо левой девятки.

Вроде «Интер Майами» в концовке поджимал хозяев, но «Атланта Юнайтед» нехило обострила на стандарте. Лобжанидзе заработал угловой, который Миранчук подал справа, Риос сбросил на Сабу, а тот положил корпус и бахнул в перекладину, Слиш с добивания пальнул выше. На третьей добавленной минуте Месси головой отправил-таки мяч в чужие ворота, но из конкретного офсайда…

Ну что, серия пенальти? Нет, без неё обошлось. «Атланта Юнайтед» вырвала победу на 90+4-й минуте. Потеряли мяч на своей половине поля «цапли», Миранчук коротким пасом снабдил Шанде Силву, и тот примерно с линии штрафной вонзил мяч в левый угол (2:1). Что ж, обменялись команды выигрышами – даже с одинаковыми счетами, что в данном случае не имеет значения. Решающая битва между «Интер Майами» и «Атланта» состоится через неделю на стадионе «Чейз».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Атланта Юнайтед Интер Майами

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