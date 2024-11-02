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Тренер «Интер Майами» ответил, возможно ли воссоединение Неймара с Месси и Суаресом

02 Ноября 2024 • 01:19 Комментировать
Атланта Юнайтед
...
Интер Майами
1 3.45 X 4.05 2 1.95
Через 23 ч. 49 мин.

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино не исключает возможный приход Неймара.

Звёздный бразилец выступает за саудовский «Аль-Хиляль», но, по слухам, вскоре может воссоединиться с Лионелем Месси и Луисом Суаресом в «Интер Майами».

«Это возможно, но мы должны обратиться к МЛС, чтобы переход стал осуществимым. Я не могу представить, как это будет работать, если лига не сделает правила более гибкими. На данный момент это просто обсуждения имён ради обсуждений. Чтобы говорить о подобном, нужны конкретные основания – недостаточно того, что какой-то футболист купил дом в Майами», – цитирует Inter Miami News Hub Мартино.

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Евро-Футбол.Ру,
Херардо Мартино Неймар Интер Майами Аль-Хиляль Эр-Рияд трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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