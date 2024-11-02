Тренер «Интер Майами» ответил, возможно ли воссоединение Неймара с Месси и Суаресом

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино не исключает возможный приход Неймара.

Звёздный бразилец выступает за саудовский «Аль-Хиляль», но, по слухам, вскоре может воссоединиться с Лионелем Месси и Луисом Суаресом в «Интер Майами».

«Это возможно, но мы должны обратиться к МЛС, чтобы переход стал осуществимым. Я не могу представить, как это будет работать, если лига не сделает правила более гибкими. На данный момент это просто обсуждения имён ради обсуждений. Чтобы говорить о подобном, нужны конкретные основания – недостаточно того, что какой-то футболист купил дом в Майами», – цитирует Inter Miami News Hub Мартино.