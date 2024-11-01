Месси высказался о втором матче с командой Миранчука

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного поединка против «Атланта Юнайтед» в плей-офф МЛС.
«На протяжении сезона мы допустили немало ошибок, многих из них мы могли избежать. Подобное недопустимо в плей-офф. Каждая ошибка может стать решающей, и команда вылетит. Мы должны воспользоваться преимуществом, которое у нас есть», - передает слова 37-летнего аргентинского форварда портал Goal.com.
В первом поединке «Интер Майами» отпраздновал победу со счетом 2:1. Стоит отметить, что в составе «Атланты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
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