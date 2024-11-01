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США. МЛС

Месси рассказал, как изменил стиль игры в МЛС

01 Ноября 2024 • 09:24 Комментировать

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси поведал об изменении своего стиля игры после трансфера в МЛС.

«Я меняю свой стиль в зависимости от ситуации и своего возраста. Я адаптировался в чемпионате, который был абсолютно новым для меня. Мне было комфортно здесь с самого старта», - передает слова 37-летнего аргентинского нападающего ESPN.

Напомним, что Лионель пополнил ряды «Интер Майами» летом 2023 года. Аргентинец заключил с клубом трудовой договор, рассчитанный до конца следующего года. В Европе нападающий известен по выступлениям за каталонскую «Барселону» и французский «ПСЖ»,

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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