Месси рассказал, как изменил стиль игры в МЛС

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси поведал об изменении своего стиля игры после трансфера в МЛС.
«Я меняю свой стиль в зависимости от ситуации и своего возраста. Я адаптировался в чемпионате, который был абсолютно новым для меня. Мне было комфортно здесь с самого старта», - передает слова 37-летнего аргентинского нападающего ESPN.
Напомним, что Лионель пополнил ряды «Интер Майами» летом 2023 года. Аргентинец заключил с клубом трудовой договор, рассчитанный до конца следующего года. В Европе нападающий известен по выступлениям за каталонскую «Барселону» и французский «ПСЖ»,
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