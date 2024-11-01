Месси рассказал, что его удивило в МЛС

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси поведал о том, чем был удивлён после переезда в США.

Форвард перебрался в свой нынешний клуб летом 2023 года на правах свободного агента, перед этим расставшись с «ПСЖ».

«Здесь много страсти, что стало для меня сюрпризом. Я знал, как здесь популярны баскетбол, бейсбол, американский футбол, но о подобном отношении к обычному футболу не был наслышан, поэтому очень удивился.

МЛС – конкурентная лига. Каждая команда сильна на своём поле, поэтому играть на выезде непросто», – цитирует Inter Miami News Hub 37-летнего аргентинца, чей контракт с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.